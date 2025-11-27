"Il disagio studentesco non è un fastidio da mettere a tacere, ma una realtà che l’Ateneo ha il dovere di affrontare". Sono le parole dell’associazione studentesca Officina Universitaria, che punta il dito contro Unimc per il mancato ascolto delle esigenze di chi frequenta le facoltà. "Negli ultimi anni abbiamo portato avanti proposte concrete di didattica accessibile, spazi adeguati, servizi minimi - spiegano da Officina -. Tuttavia, con l’insediamento dell’attuale governance, l’Ateneo ha scelto la strada dell’arroccamento istituzionale escludendoci progressivamente da decisionali cruciali, ignorando contributi e impegni già presi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Più attenzione verso il disagio studentesco"