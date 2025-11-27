Pistocchi dopo Atletico Madrid Inter | Nerazzurri dominanti ma ingenui do un consiglio a Chivu

Inter News 24 . Il commento del giornalista. Maurizio Pistocchi ha commentato su X la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid. Secondo il giornalista, la formazione guidata da Cristian Chivu ha “regalato” la vittoria agli spagnoli dopo un’ottima prestazione, macchiata però dal gol decisivo di Gimenez nel recupero. Pistocchi ha sottolineato come, nonostante un calcio positivo e dominante, i nerazzurri debbano curare meglio i dettagli difensivi. In particolare, ha criticato la gestione delle palle inattive e la marcatura a zona, ritenuta un rischio eccessivo che ha portato alla quinta sconfitta stagionale, la seconda consecutiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pistocchi dopo Atletico Madrid Inter: «Nerazzurri dominanti ma ingenui, do un consiglio a Chivu»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Persino Pistocchi non ha resistito! Una foto dopo la partita della Juve ha SCOSSO tutta l’Italia... "Il campionato è già comprato! Ecco la prova!" ? Ecco la verità https://bit.ly/3LZ7QdR - facebook.com Vai su Facebook

Dopo le prime 5 gg, classifica cortissima per la zona alta della classifica in #UCL : una sola squadra è a punteggio pieno, l’Arsenal di Arteta. A quota 12 inseguono Psg BayernM Inter e Real Madrid , poi l’atalanta e altre 4 squadre a quota 10 e 4 con 9 punti. Il Vai su X

Pistocchi: "Classifica cortissima per la zona alta della classifica in UCL. Napoli e Juventus 20ª e 22ª, ma ci sono 9 punti a dispozione" - Al termine della quinta giornata del girone di Champions il giornalista Maurizio Pistocchi, su X, ha commentato la posizione in classifica delle italiane: "Dopo le prime 5 gg, ... Scrive tuttojuve.com

Pistocchi: 'Dopo 7 partite la Juve di Tudor ha fatto meno punti di quella di Motta' - Sta facendo discutere un post pubblicato su X dal giornalista Maurizio Pistocchi nel quale lo stesso sottolinea come Igor Tudor abbia collezionato con la Juventus meno punti rispetto al suo ... Come scrive it.blastingnews.com