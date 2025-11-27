Pisilli | L’esordio in Nazionale il momento più bello lo Scudetto con la Roma il sogno

Sololaroma.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi prestazioni in U21 e poco spazio con la Roma: questo è il riassunto della prima parte di stagione di Niccolò Pisilli, con un punto di domanda sul futuro. Il centrocampista giallorosso ha rilasciato un’intervista a VivoAzzurroTv, partendo dalla passione per il calcio: “Da piccolo giocavo a tennis mentre mio fratello faceva calcio. Quando mi fermavo a vedere gli allenamenti chiedevo a mia nonna quando potessi iniziare anche io. Trovavo il pallone più affascinante e così a forza di chiedere”. Riguardo gli inizi con la Roma: “Ero molto piccolo e mia madre mi fece una sorpresa facendomi trovare a tavolo la lettera della società sotto la tovaglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

pisilli l8217esordio in nazionale il momento pi249 bello lo scudetto con la roma il sogno

© Sololaroma.it - Pisilli: “L’esordio in Nazionale il momento più bello, lo Scudetto con la Roma il sogno”

News recenti che potrebbero piacerti

Pisilli: "Vincere lo scudetto con la Roma è il mio sogno nel cassetto" - Il centrocampista giallorosso a VivoAzzurroTv: "Ero molto piccolo quando mia madre mi fece trovare sul tavolo la lettera della società" ... Lo riporta ilromanista.eu

pisilli l8217esordio nazionale momentoGiallorossi in nazionale, Pisilli scatenato in U21. El Aynaoui decisivo - Sono 4 reti nelle ultime 4 partite con gli Azzurrini di Baldini, l’ultimo ... Secondo ilromanista.eu

Roma, tutto su Pisilli: star dell'Under 21 e tuttofare per Gasp - Il centrocampista della Roma si è preso la scena con l’Italia Under 21, segnando un gol strepitoso contro la Spagna durante l’Europeo in Slovacchia. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pisilli L8217esordio Nazionale Momento