Grandi prestazioni in U21 e poco spazio con la Roma: questo è il riassunto della prima parte di stagione di Niccolò Pisilli, con un punto di domanda sul futuro. Il centrocampista giallorosso ha rilasciato un’intervista a VivoAzzurroTv, partendo dalla passione per il calcio: “Da piccolo giocavo a tennis mentre mio fratello faceva calcio. Quando mi fermavo a vedere gli allenamenti chiedevo a mia nonna quando potessi iniziare anche io. Trovavo il pallone più affascinante e così a forza di chiedere”. Riguardo gli inizi con la Roma: “Ero molto piccolo e mia madre mi fece una sorpresa facendomi trovare a tavolo la lettera della società sotto la tovaglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pisilli: “L’esordio in Nazionale il momento più bello, lo Scudetto con la Roma il sogno”