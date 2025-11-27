Perché la piscina comunale di viale Treviso è ancora chiusa? A chiederselo Alessandro Genovesi e Antonella Del Ben, consiglieri del gruppo Pd in consiglio comunale. Una domanda a fronte del fatto che i lavori di riqualificazione dell'impianto "Del Bianco", voluti dalla precedente amministrazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Piscina comunale ancora chiusa: "È in ritardo, ci dicano quando aprirà"