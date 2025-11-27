Piscina comunale ancora chiusa | È in ritardo ci dicano quando aprirà

Pordenonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché la piscina comunale di viale Treviso è ancora chiusa? A chiederselo Alessandro Genovesi e Antonella Del Ben, consiglieri del gruppo Pd in consiglio comunale. Una domanda a fronte del fatto che i lavori di riqualificazione dell'impianto "Del Bianco", voluti dalla precedente amministrazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

