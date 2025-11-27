Pisa Inter si rivede Mkhitaryan | le novità da Appiano su Dumfries e Darmian
Inter News 24 Pisa Inter, le ultime in vista della tredicesima giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri di Chivu impegnati in Toscana. Tutti i dettagli. Nel giorno dopo la cocente sconfitta subita al Metropolitano contro l’ Atletico Madrid, l’ Inter è tornata al lavoro per preparare la trasferta di domenica prossima contro il Pisa. Tra le buone notizie per la squadra di Cristian Chivu, c’è sicuramente il ritorno in gruppo di Henrikh Mkhitaryan, che, come previsto, è tornato a disposizione dopo l’infortunio e potrà essere parte della rosa per il prossimo match. Anche Piotr Zielinski, uscito un po’ malconcio dalla sfida contro i colchoneros, sembra essere in buone condizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
