Pisa Inter i toscani credono all’impresa | cinque punti a cui Chivu dovrà fare attenzione

Inter News 24 Pisa Inter, le ultime in vista della tredicesima giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri di Chivu impegnati in Toscana. Tutti i dettagli. La prossima giornata di Serie A vedrà il Pisa ospitare l’ Inter allo stadio Arena Garibaldi. Nonostante la differenza di forze in campo, la formazione di Alberto Gilardino non intende fare la parte della vittima sacrificale contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Secondo La Nazione, ci sono 5 motivi per cui il Pisa potrebbe sperare in un’impresa contro l’Inter. 1. Che grinta con le grandi Il Pisa ha mostrato grinta e determinazione in diverse occasioni contro squadre di alta classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

