Pisa Inter Cuadrado non recupera per la sfida da ex | le condizioni

Inter News 24 Pisa Inter, le ultime in vista della tredicesima giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri di Chivu impegnati in Toscana. Tutti i dettagli. Già assente nella partita contro il Sassuolo, Juan Cuadrado non sarà disponibile nemmeno per la sfida tra il Pisa e l’ Inter. L’esterno colombiano, infatti, non ha ancora recuperato dall’infortunio subito durante la partita contro la Cremonese, e dovrà saltare anche questo incontro, decisivo per la squadra toscana di Alberto Gilardino. Cuadrado sta affrontando una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro, infortunio che lo tiene lontano dai campi da gioco da diverse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

