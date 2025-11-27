Pisa Inter Chivu ha già in mente una bozza di formazione | l’idea per voltare pagina

Inter News 24 dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid. È il momento di voltare pagina e riprendere la marcia. L’Inter si avvicina alla trasferta di Pisa con un unico imperativo: cancellare la settimana orribile segnata dalle due sconfitte consecutive. I ko rimediati nel Derby contro il Milan in campionato e nella beffarda trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid hanno lasciato il segno, ma la squadra guidata da Cristian Chivu non può permettersi ulteriori passi falsi. Per la sfida dell’Arena Garibaldi, l’allenatore nerazzurro è pronto a rimescolare le carte, preparando una serie di cambi significativi rispetto all’undici visto al Metropolitano, come anticipato da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

