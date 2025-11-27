Pisa in ansia per Cuadrado | distrazione al bicipite i tempi del rientro

Il Pisa perde uno dei suoi leader tecnici proprio nel momento più delicato del calendario. Juan Cuadrado si è fermato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, abbandonando l'allenamento per un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione. Gli esami effettuati dal club non hanno lasciato spazio a interpretazioni: lo stop non è breve e costringerà il colombiano a saltare un tratto significativo di questo finale d'anno. La diagnosi del Pisa e la natura dell'infortunio. Nel comunicato ufficiale, il Pisa ha spiegato che Cuadrado ha riportato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro, infortunio che richiede un percorso di recupero graduale.

