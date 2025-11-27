di Francesca Filippo Inzaghi è stato un grande bomber italiano, un centravanti straordinario amato da tutti: anche se adesso spunta una verità finora sconosciuta. Nella grande crisi dei centravanti italiani che riguarda soprattutto le ultime stagioni calcistiche, il ricordo di Filippo Inzaghi splende come pochi altri riescono a fare in confronto a lui. La stella ex Juventus e Milan ha segnato un sacco di gol, dimostrando di essere capace davvero di fare la differenza in qualsiasi occasione con la maglia dei club in cui ha militato e della Nazionale Italiana. Questo è quello che sappiamo con assoluta certezza riguardo a Pippo Inzaghi, ma ci sarebbe una verità rimasta in penombra fino a questo momento e che adesso è uscita fuori: scopriamo qualcosa di più a riguardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - “Pippo Inzaghi tirchio”: l’ex Juve sotto accusa, ora lo sa tutta Italia