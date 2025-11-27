Pippo Baudo è giallo sull' eredità da dieci milioni di euro

Che l'eredità televisiva di Pippo Baudo, scomparso qualche mese fa a 89 anni, sia patrimonio del Paese è verità universalmente nota, nonché indiscussa. È invece tinta di giallo la questione dell'eredità patrimoniale del presentatore, visto che – come riporta il Fatto Quotidiano – il suo testamento è stato aperto il 9 settembre scorso nello studio del notaio Renato Carraffa ma i tre beneficiari, la figlia Tiziana, il figlio Alessandro e la storica assistente Dina Minna, non hanno ancora accettato formalmente la parte patrimoniale a loro spettante. Notizia che ha creato una certa perplessità e diversi interrogativi sull'effettivo valore dei beni lasciati da Baudo e sulla complessità della successione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

