Pioggia di soldi per la mobilità dolce | la nuova ciclabile costa 2,4 milioni
Dopo anni di stallo, il progetto della nuova ciclabile che collegherà Udine a Villa Primavera diventa finalmente concreto. L’amministrazione ha approvato il progetto esecutivo, dando così il via all’ultima fase prima dell’apertura della gara d’appalto prevista per il 2026. Il percorso partirà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
