Piogge torrenziali in Thailandia Hat Yai sommersa dall' acqua

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025

Sono drammatiche le immagini che giungono da Hat Yai, in Thailandia. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza nella provincia meridionale di Songkhla dopo le piogge torrenziali che hanno inondato la zona. L'acqua ha sommerso le strade e i piani terra degli edifici residenziali. "Le autorità affermano che 33 persone sono morte in sette province", ha detto il portavoce del governo thailandese Siripong Angkasakulkiat. Residenti e viaggiatori sono rimasti bloccati nelle loro case e negli hotel, con i soccorritori che hanno utilizzato barche, moto d'acqua e camion militari in mezzo all'acqua alta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

