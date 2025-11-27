Piogge torrenziali in Thailandia Hat Yai sommersa dall' acqua
Sono drammatiche le immagini che giungono da Hat Yai, in Thailandia. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza nella provincia meridionale di Songkhla dopo le piogge torrenziali che hanno inondato la zona. L'acqua ha sommerso le strade e i piani terra degli edifici residenziali. "Le autorità affermano che 33 persone sono morte in sette province", ha detto il portavoce del governo thailandese Siripong Angkasakulkiat. Residenti e viaggiatori sono rimasti bloccati nelle loro case e negli hotel, con i soccorritori che hanno utilizzato barche, moto d'acqua e camion militari in mezzo all'acqua alta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
La Stampa. . Almeno tredici persone sono state uccise nel sud della Thailandia a seguito di inondazioni improvvise causate da piogge torrenziali. Violenti nubifragi hanno colpito in particolare la città di Hat Yai, nella provincia meridionale di Songkhla, allagan - facebook.com Vai su Facebook
Thailandia, strade sommerse a Hat Yai: la fuga sui cavi elettrici per sfuggire all'alluvione - Almeno tredici persone sono state uccise nel sud della Thailandia a causa di inondazioni improvvise causate da piogge torrenziali. Riporta repubblica.it
Thailandia, alluvioni a Hat Yai dopo piogge torrenziali - Il 22 novembre piogge intense hanno provocato gravi allagamenti nel distretto di Hat Yai, nella provincia thailandese di Songkhla. Scrive tg24.sky.it
Nelle estese alluvioni in Thailandia sono morte almeno 33 persone - In buona parte del sud della Thailandia sono in corso inondazioni eccezionali, provocate dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Scrive ilpost.it