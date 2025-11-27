Pio e Amedeo oltre le risate di Oi vita mia | La comicità è un atto d' amore

"Oggi filmiamo tutto ma non viviamo più il momento. L'altruismo? Ormai domina la paura". La nostra video intervista al duo comico. Il film è in sala. "Far ridere è l'unica forma d'amore che conosciamo, forse quella che ci viene meglio", spiegano sorridendo Pio e Amedeo, quando li incontriamo in occasione della nostra video intervista. Il duo comico torna al cinema con Oi vita mia, firmando anche la regia. "Il nostro obiettivo è sempre cercare di strappare una risata, ma è il pubblico che decide se ci siamo riusciti", affermano, sempre disponibili e gentili (e non è scontato). "Se riesci a far ridere qualcuno a cui vuoi bene, gli stai volendo davvero bene, perché per quel momento gli togli di dosso tutti i problemi della vita", dicono, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pio e Amedeo, oltre le risate di Oi vita mia: "La comicità è un atto d'amore"

