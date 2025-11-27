Pio e Amedeo oltre le risate di Oi vita mia | La comicità è un atto d' amore

Movieplayer.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi filmiamo tutto ma non viviamo più il momento. L'altruismo? Ormai domina la paura". La nostra video intervista al duo comico. Il film è in sala. "Far ridere è l'unica forma d'amore che conosciamo, forse quella che ci viene meglio", spiegano sorridendo Pio e Amedeo, quando li incontriamo in occasione della nostra video intervista. Il duo comico torna al cinema con Oi vita mia, firmando anche la regia. "Il nostro obiettivo è sempre cercare di strappare una risata, ma è il pubblico che decide se ci siamo riusciti", affermano, sempre disponibili e gentili (e non è scontato). "Se riesci a far ridere qualcuno a cui vuoi bene, gli stai volendo davvero bene, perché per quel momento gli togli di dosso tutti i problemi della vita", dicono, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

pio e amedeo oltre le risate di oi vita mia la comicit224 232 un atto d amore

© Movieplayer.it - Pio e Amedeo, oltre le risate di Oi vita mia: "La comicità è un atto d'amore"

Argomenti simili trattati di recente

pio amedeo oltre risatePio e Amedeo tornano al cinema: storia della loro carriera - Tutto su Pio e Amedeo: dagli esordi a Telenorba al successo di Emigratis e Felicissima Sera, fino al nuovo film "Oi vita mia" con Lino Banfi ... Lo riporta eroicafenice.com

pio amedeo oltre risateOi Vita Mia, recensione della nuova commedia esordio alla regia di Pio e Amedeo - Oi Vita Mia film 2025 recensione della nuova commedia ed esordio alla regia di Pio e Amedeo la nostra critica del film di Pio e Amedeo Oi Vita mia ... Lo riporta comingsoon.it

Pio e Amedeo, l’intervista: "I giovani di oggi sono troppo supponenti. Noi non eravamo così" - I due attori tornano al cinema col film “Oi vita mia”, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Amedeo Oltre Risate