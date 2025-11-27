Pino Magliocca lascia il gruppo del Pd in provincia di Caserta
Pino Magliocca lascia il gruppo consiliare del Pd in provincia e aderisce al gruppo Misto. La comunicazione del consigliere maddalonese è arrivata a margine del consiglio provinciale di oggi.Magliocca lascia il gruppo Pd: “Disagio politico per la troppa autoreferenzialità”La decisione “nasce da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
