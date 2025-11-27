Pigiama Run consegnato l' assegno di oltre 23mila euro a Lilt Padova

Il 26 settembre scorso 1.554 persone hanno riempito Prato della Valle partecipando alla Pigiama Run, l’iniziativa nazionale di Lilt dedicata ai bambini in cura contro il tumore. Grazie alle loro iscrizioni, Lilt Padova ha raccolto 23.240 euro.Nella mattinata di ieri, mercoledì 26 novembre, quella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

