pieve un pomeriggio dedicato a giuseppe collacchioni poeta

Arezzo, 27 novembre 2025 – Giuseppe Collacchioni (1926 1986) è un nome sconosciuto ai più, fuori da Pieve Santo Stefano. Ma si tratta di un poeta che ha scritto decine di pubblicazioni, per lo più con piccoli editori o autoprodotte, che ha persino un celebre mentore nel famoso scrittore Giovanni Papini che dei suoi testi scrisse al padre nel lontano 1948:" Caro amico. nei suoi versi ho trovato una singolare sensibilità e anche alcune felici immagini. E' certo che vi siano in Giuseppe evidenti attitudini alla lirica". A ricordare il Collacchioni poeta in tempi più recenti furono Andrea Franceschetti e Lamberto Palazzeschi, quando l' assessorato alla Cultura della "Città del diario" aveva persino una collana di pubblicazioni denominata "Perle della Valtiberina" (20042014), pubblicando "Come dipinti contemplati al crepuscolo", una raccolta di testi del poeta pievano che partono dal 1946 e arrivano fino al 1983 e sono raccolti in due libri "La lunga via" e "Nelle stanze del passato".

