Pietro Leopoldo | tra riformismo coraggioso e buona politica
Firenze, 27 novembre 2025 – Sabato pomeriggio alle 15 il salone “Ezio De Vecchi” dell’Istituto Geografico Militare ospiterà un incontro dedicato a una delle figure più emblematiche dell’Illuminismo europeo: Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, il sovrano che abolì la pena di morte e trasformò la Toscana in un laboratorio politico d’avanguardia. Il convegno, aperto gratuitamente al pubblico, nasce grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Museo Stibbert e del Centro Sociologico Italiano – sezione Toscana, con il contributo della Regione Toscana, e coincide con le celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento del granduca sul trono toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Giornata di studi, visite tematiche nell'ambito del progetto Pietro Leopoldo 260, aperture straordinarie gratuite di Palazzo Chigi e delle Chiese Santa Maria delle Nevi e Santuccio ... - facebook.com Vai su Facebook
Seminario di studi a Firenze su Pietro Leopoldo, il granduca riformista che modernizzò la Toscana - Pietro Leopoldo D’Asburgo Lorena: principe illuminato tra riformismo coraggioso e buona politica. Lo riporta gonews.it
Pietro Leopoldo Innovatore, le Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana - Arezzo, 11 novembre 2025 – Laboratori Permanenti è risultata tra i vincitori del bando della Regione Toscana per le Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come ... Segnala lanazione.it
Pietro Leopoldo. Gli studiosi lo raccontano - Il Comune di San Marcello Piteglio commemora i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come ... Scrive lanazione.it