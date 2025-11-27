Firenze, 27 novembre 2025 – Sabato pomeriggio alle 15 il salone “Ezio De Vecchi” dell’Istituto Geografico Militare ospiterà un incontro dedicato a una delle figure più emblematiche dell’Illuminismo europeo: Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, il sovrano che abolì la pena di morte e trasformò la Toscana in un laboratorio politico d’avanguardia. Il convegno, aperto gratuitamente al pubblico, nasce grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Museo Stibbert e del Centro Sociologico Italiano – sezione Toscana, con il contributo della Regione Toscana, e coincide con le celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento del granduca sul trono toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pietro Leopoldo: tra riformismo coraggioso e buona politica