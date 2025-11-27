Pietrelcina sabato 29 novembre la ‘Giornata Mondiale dello Stomizzato’

Tempo di lettura: 4 minuti Grande attesa nel paese natale di Padre Pio per il particolare evento culturale legato alla giornata mondiale dello Stomizzato in programma sabato 29 novembre 2025. Un’intera giornata dedicata ad incontri, dibattiti e tavole rotonde per parlare e approfondire una tematica di particolare rilevanza medica e assistenziale. Di concerto con l’associazione italiana stomizzati (A.I.Stom.OdV) un gruppo di organizzatori hanno stilato un intenso e nutrito programma nella sala convegni del “Palavetro” di Pietrelcina, ubicato nella zona di viale Cappuccini. Un’intera giornata che vedrà la presenza di tantissime autorità, esperti del settore, professionisti e naturalmente particolare attesa per i pazienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

