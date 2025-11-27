Prima Tagetik, poi Akeron: due aziende, un unico spirito imprenditoriale capace di costruire un polo del software internazionale sul nostro territorio. È quello del fondatore Pierluigi Pierallini, che proprio per questo ha ricevuto la seconda edizione del Premio innovazione e competitività. A consegnare il riconoscimento – promosso da Clip Comunicare con il contributo del Comune di Lucca – lo stesso sindaco Mario Pardini, durante la cerimonia che si è tenuta ieri nell’auditorium San Romano, condotta dall’attrice e volto televisivo Vania Della Bidia. "Pierallini rappresenta perfettamente lo spirito del riconoscimento, che celebra il talento, l’intuizione e la visione imprenditoriale – ha detto il primo cittadino – E’ infatti un innovatore, che si è imposto fondando due aziende leader nel mercato dei software gestionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pierallini, visione e sviluppo ”Lucca l’ombelico del mondo. Fortissime radici in questa città“