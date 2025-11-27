Piena concordanza con il dna di Sempio La bomba della perizia sulle unghie
C'è “piena concordanza” tra l'aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco. È l'esito della perizia, riportato oggi da alcuni quotidiani e confermato all'AGI da più fonti, firmata dalla genetista Denise Albani, l'ultimo e più importante capitolo dell'incidente probatorio in corso da mesi a Pavia. “Abbiamo ricevuto via mail le anticipazioni della perizia – spiega all'AGI Ugo Ricci, consulente di Alberto Stasi –. C'è una conferma esplicita sulla concordanza tra il DNA sulle unghie di Chiara Poggi e quello di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
