Piccoli studenti in prima linea per la cura del territorio | a Triggiano quattro giornate dedicate all' educazione ambientale

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guidare bambini e ragazzi in un percorso di consapevolezza ambientale e cura dell'ambiente: è stato questo l'obiettivo dell'iniziativa 'Il paese è casa mia', organizzato da Retake con gli studenti della scuola primaria 'Gianni Rodari' di Triggiano, guidati dalla referente di plesso Rossana. 🔗 Leggi su Baritoday.it

