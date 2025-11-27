Picchia e colpisce al volto il padre mandandolo al pronto soccorso

Prima le minacce, poi un’aggressione e infine l’intervento delle forze dell’ordine. Si è conclusa con un arresto una drammatica vicenda familiare che ha visto come protagonista un uomo di cinquant’anni della Val di Fiemme accusato di aver più volte maltrattato suo padre fino a mettergli le mani. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Picchia e colpisce al volto il padre mandandolo al pronto soccorso

