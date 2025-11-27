Picchia e colpisce al volto il padre mandandolo al pronto soccorso

Trentotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima le minacce, poi un’aggressione e infine l’intervento delle forze dell’ordine. Si è conclusa con un arresto una drammatica vicenda familiare che ha visto come protagonista un uomo di cinquant’anni della Val di Fiemme accusato di aver più volte maltrattato suo padre fino a mettergli le mani. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

picchia e colpisce al volto il padre mandandolo al pronto soccorso

© Trentotoday.it - Picchia e colpisce al volto il padre mandandolo al pronto soccorso

Leggi anche questi approfondimenti

Padre entra in campo e picchia il portiere 13enne della squadra avversaria del figlio: fratturato malleolo e zigomo. Choc a Collegno - Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, squadre del Torinese, finita 1- Come scrive ilmessaggero.it

Padre entra in campo e picchia il portiere 13enne della squadra avversaria del figlio: fratturato malleolo e zigomo. Choc a Collegno - È entrato nel rettangolo di gioco e ha colpito con estrema violenza il portiere della squadra avversaria, mandandolo all'ospedale. Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Picchia Colpisce Volto Padre