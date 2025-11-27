Piazzapulita Sachs ospite stasera e Calenda attacca
(Adnkronos) – A Piazzapulita stasera torna ospite Jeffrey Sachs e Carlo Calenda attacca. L’economista americano è tra gli ospiti del programma che Corrado Formigli conduce su La7. Sachs è stato nello studio di Piazzapulita poche settimane fa ed è stato protagonista di uno scontro con Calenda. Il leader di Azione ha contrastato le affermazioni di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Il confronto tra Carlo Calenda e Jeffrey Sachs a Piazzapulita è diventato virale in tutto il mondo. Un politico che accusa un economista di “propaganda putiniana” non è scena da talk show qualunque: è la fotografia di un sistema mediatico in crisi. Durante la pu - facebook.com Vai su Facebook
Ancora con Sachs @corradoformigli ? Mamma mia. E ogni giovedì dobbiamo anche sorbirci un pippozzo sulla difesa della democrazia e della libertà di stampa, in apertura. Seconda parte riservata ai propagandisti di Putin. E se per caso qualcuno gli risponde Vai su X
Piazzapulita, ospiti stasera: un'analisi della Manovra tra propaganda, condoni e dati reali. Tutti i temi della puntata - Oggi 20 novembre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Lo riporta affaritaliani.it
Piazzapulita: Renzi, Gratteri e Floris tra gli ospiti - Piazzapulita: Corrado Formigli conduce una nuova puntata su La7. davidemaggio.it scrive
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 20 novembre 2025 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ... msn.com scrive