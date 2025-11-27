Piazza San Pietro arriva il Natale | innalzato l’abete gigante da 27 metri

(Adnkronos) – In Piazza San Pietro è arrivato il Natale. Questa mattina, giovedì 27 novembre, è stato innalzato l’albero di Natale in un’area dove sarà allestito anche il presepe proveniente dalla provincia di Salerno. L’abete di circa 27 metri è stato prelevato, nel rispetto della foresta, dalla valle alpina di Ultimo nella provincia di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piazza San Pietro, arriva il Natale: innalzato l’abete gigante da 27 metri

