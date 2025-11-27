Piano di via Bramante sotto accusa | Si recuperino gli edifici dismessi
Ci risiamo. Anche in via Bramante da Urbino, il Piano attuativo adottato dalla giunta porta a Monza altre tre palazzine residenziali di 56 piani per circa 20.000 metri cubi di cemento. "Ancora una volta - spiega il Coordinamento dei 20 comitati di quartiere della città - si è persa l’occasione di un possibile recupero dei capannoni e degli edifici con funzioni nuove e a basso impatto ambientale: terziario professionale, piccoli loft, artigianato di servizio, coworking, commercio. Nelle osservazioni ai Pgt i cittadini chiedono da anni una variante al Regolamento edilizio di Monza, che imponga ai proprietari delle aree dismesse di tenerle in buono stato oppure di demolirle (fatti salvi vincoli della Soprintendenza). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
