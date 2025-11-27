Pianeta Donna Cinema in rosa a Perugia
Monica Guerritore, Ida di Benedetto, Anna Carlucci, Yvonne Sciò per un parterre d’eccezione rigorosamente in rosa. È quello che si è riunito ieri alla Rosetta Hotel (nelle foto) per la presentazione della 43esima edizione di “ Primo Piano sull’Autore – Pianeta Donna ”, il festival dedicato a opere prime e non di autrici italiane e straniere ma anche di autori che raccontano sul grande schermo storie di donne. La rassegna ideata e diretta da Franco Mariotti si tiene da oggi al 5 dicembre al Méliès dove verranno proiettati lungometraggi, documentari, corti e videoclip sul tema “Invisibile femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
XLIII PRIMO PIANO SULL’AUTORE – PIANETA DONNA: “INVISIBILE FEMMINILE. IL CINEMA DELLE DONNE (MAI) VISTO E DA VEDERE”. PRIMO PIANO SULL’AUTORE – PIANETA DONNA è un festival competitivo dedicato a opere prime e non di autrici ita - facebook.com Vai su Facebook
Pianeta donna – Puntata del 20/11/2025 siciliareport.it/video/video-it… via @Sicilia Report Vai su X
A Perugia Primo piano sull'autore-Festival Pianeta donna - Festival Pianeta donna", il festival dedicato a opere prime e non di autrici italiane e straniere - Segnala ansa.it
Al via il festival cinematografico Pianeta donna - Tra le protagoniste della manifestazione Monica Guerritore, che interpreta la grande Anna Magnani in una delle pellicole in programma ... Da rainews.it