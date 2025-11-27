Pezzaze | Mercatini di Natale
Pezzaze si prepara a vivere una giornata all’insegna della tradizione, dell’atmosfera natalizia e del calore del suo borgo montano. Sabato 29 novembre la frazione di Mondaro diventerà il cuore pulsante delle festività, ospitando i Mercatini di Natale in un intreccio di profumi, luci e momenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PEZZAZE - Sabato 29 novembre il borgo di Mondaro del Comune di Pezzaze si colorerà per i Mercatini di Natale. Bancarelle di prodotti locali, hobbistica, stand gastronomico riscaldato, concerti, spettacoli e molto altro. Maggiori informazioni consultando i vola - facebook.com Vai su Facebook
Mercatini di Natale in Europa, come riconoscere quelli da evitare - Ecco quali sono i "segnali" a cui fare caso in tutti i vari market d'Europa ... Secondo fanpage.it
Il Natale più romantico nei mercatini di Langhe Monferrato Roero - Il Piemonte si conferma capitale del Natale europeo grazie al Magico Paese di Natale, la manifestazione promossa dall’ Associazione Generazione che ... Lo riporta ilsole24ore.com
Mercatini di Natale e un’iniziativa incredibile in uno dei borghi più belli d’Abruzzo - Mercatini di Natale e non solo, in uno dei borghi più belli d'Abruzzo troverai una splendida iniziativa. Si legge su abruzzo.cityrumors.it