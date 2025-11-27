Peugeot Vincent Ricoux nuovo Ceo per la Germania

Vincent Ricoux è il nuovo Chief Executive Officer di Peugeot per la Germania. Lo ha annunciato il marchio del gruppo Stellantis con una nota sul proprio sito ufficiale, spiegando che entrerà in carica dal primo gennaio 2026. Nel nuovo ruolo, riferirà direttamente a Florian Huettl, amministratore delegato di Opel & Vauxhall e ad di Stellantis Germania. «Siamo grati di aver acquisito un leader esperto come Ricoux», ha spiegato quest’ultimo. «La sua esperienza internazionale e la sua profonda conoscenza del mercato tedesco costituiscono la base ideale per guidare con successo il marchio verso un futuro nel mercato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

