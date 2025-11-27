Pescara-Padova quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre sono a caccia di punti vitali per allontanare lo spettro della retrocessione. Pescara-Padova si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Cornacchia. PESCARA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli abruzzesi hanno cambiato guida tecnica passando da Vivarini a Gorgone, ma la classifica continua a non sorridere e i problemi non mancano. L’andamento fin quì parla di zero vittorie nelle ultime nove partite, con tre pareggi e ben due sconfitte nelle ultime cinque. I veneti sono reduci dal derby perso con il Venezia ma, rispetto al Pescara, sono più tranquilli grazie ai 14 punti ottenuti fino ad ora. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
