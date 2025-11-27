Pescara-Padova quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre sono a caccia di punti vitali per allontanare lo spettro della retrocessione. Pescara-Padova si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Cornacchia. PESCARA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli abruzzesi hanno cambiato guida tecnica passando da Vivarini a Gorgone, ma la classifica continua a non sorridere e i problemi non mancano. L’andamento fin quì parla di zero vittorie nelle ultime nove partite, con tre pareggi e ben due sconfitte nelle ultime cinque. I veneti sono reduci dal derby perso con il Venezia ma, rispetto al Pescara, sono più tranquilli grazie ai 14 punti ottenuti fino ad ora. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

pescara padova quattordicesima giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Pescara-Padova, quattordicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI PESCARA – PADOVA - Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica l’apertura le vendite dei biglietti per la gara “PESCA ... Scrive abruzzonews24.com

Serie B, Pescara da incubo: il Padova trova il pari nel recupero - Nel posticipo della sesta giornata di Serie B il Pescara getta alle ortiche la vittoria contro il Padova nel finale. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Pescara, dal Padova arriva Pelizzoli - L'ex portiere dei russi della Lokomotiv Mosca, 32 anni e 197 centimetri di altezza, 17 ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pescara Padova Quattordicesima Giornata