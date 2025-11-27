Pesaro pista di pattinaggio attorno alla statua di Pavarotti | spunta un cartello contro Nicoletta Mantovani

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È polemica a Pesaro per la realizzazione di una pista di pattinaggio, che verrà inaugurata sabato prossimo in piazzale Lazzarini, in pieno centro storico adiacente al teatro Rossini. La pista è stata infatti costruita attorno alla statua di Luciano Pavarotti che si trova al centro della piazza, e ha di fatto ‘ingabbiato’ l’opera a figura intera che ritrae il famosissimo tenore. Pavarotti era molto legato a Pesaro, città dove comprò una villa sul San Bartolo vista mare come suo ritiro privato e artistico. La statua di Luciano Pavarotti a Pesaro ‘ingabbiata’ dalla pista di pattinaggio realizzata in vista di Natale (foto LaPresseFrancesco Pierucci) Nelle scorse ore la vedova di Pavarotti, Nicoletta Mantovani, sulla stampa aveva espresso contrarietà e perplessità sulla scelta del Comune di Pesaro di realizzare la pista, allestita in vista di Natale, attorno alla statua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pesaro pista di pattinaggio attorno alla statua di pavarotti spunta un cartello contro nicoletta mantovani

© Lapresse.it - Pesaro, pista di pattinaggio attorno alla statua di Pavarotti: spunta un cartello contro Nicoletta Mantovani

Altre letture consigliate

pesaro pista pattinaggio attornoPesaro, polemiche sulla statua di Pavarotti al centro della pista di ghiaccio - Sta facendo discutere, e non poco, la scelta dell’amministrazione comunale di collocare la statua di Luciano Pavarotti al centro della pista di pattinaggio su ghiaccio allestita per ... msn.com scrive

pesaro pista pattinaggio attornoPesaro, pista di ghiaccio tra meme e realtà. Boresta, FdI: «Che sfregio a Pavarotti, il Comune si scusi» - «Pavarotti messo in gabbia nella pista di ghiaccio, uno sfregio al Maestro. Scrive msn.com

pesaro pista pattinaggio attornoLa statua di Pavarotti sulla pista di ghiaccio, Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: “Ridicolizzato” - La statua di Pavarotti finisce dentro la pista di ghiaccio natalizia a Pesaro, scatenando l’ira di Nicoletta Mantovani e polemiche istituzionali. Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pesaro Pista Pattinaggio Attorno