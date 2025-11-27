Unieuro Forlì 88 VUELLE 91 UNIEURO FORLÌ: Allen, Gazzotti 2 (12), Tavernelli n.e., Gaspardo 19 (56, 35), Masciadri 5 (11, 12), Del Chiaro 6 (35, 01), Bonomi n.e., Beruti n.e., Aradori 10 (35,04), Harper 3 (01, 11), Pinza 3 (01, 12), Pepe 22 (05, 67). All. Martino. VUELLE PESARO: Trucchetti 5 (12, 11), Bertini 14 (12, 47), Maretto 11 (11, 24), Sakine n.e., De Laurentiis 18 (710, 01), Tambone 21 (33, 36), Virginio (01, 04), Felder 3 (02, 13), Bucarelli 15 (22, 15), Miniotas2 (11), Fainke 2 (12). All. Leka. Arbitri: Boscolo Nale, Gai e Bonotto. Parziali: 24-24, 44-47, 61-71. Spettatori: 2.699 FORLÌ Serviva una prova d’orgoglio per dimenticare la sbandata casalinga di domenica contro Cividale e la prova è arrivata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro allunga ma poi soffre. Ci scappa il finale thrilling, la roulette dei liberi è vincente