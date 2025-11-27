Perugia ristori ai commercianti di viale San Sisto per i lavori del Metrobus | la delibera e le cifre
Arrivano i ristori per i commercianti di San Sisto penalizzati dai lavori del Metrobus. La giunta di Vittoria Ferdinandi ha approvato la delibera che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi destinati alle attività economiche di viale San Sisto, penalizzate dalle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
