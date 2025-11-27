Perugia ristori ai commercianti di viale San Sisto per i lavori del Metrobus | la delibera e le cifre

Perugiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano i ristori per i commercianti di San Sisto penalizzati dai lavori del Metrobus. La giunta di Vittoria Ferdinandi ha approvato la delibera che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi destinati alle attività economiche di viale San Sisto, penalizzate dalle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia ristori ai commercianti di viale san sisto per i lavori del metrobus la delibera e le cifre

© Perugiatoday.it - Perugia, ristori ai commercianti di viale San Sisto per i lavori del Metrobus: la delibera e le cifre

Contenuti che potrebbero interessarti

Perugia, a metà dicembre riaprirà viale San Sisto. Ma i cantieri del Metrobus slittano - di Daniele Bovi Dopo otto mesi di lavori e molte polemiche si avviano alla conclusione lungo viale San Sisto, a Perugia, i lavori per la sostituzione del collettore fognario. Come scrive umbria24.it

Perugia, commerciante aggredita in centro, la denuncia di Fratelli d'Italia. Mencaglia: "Serve più sicurezza" - Il capogruppo di FdI: "Perugia è una città accogliente, ma non può tollerare comportamenti che mettono a rischio la serenità e la sicurezza delle persone" ... Scrive perugiatoday.it

Metrobus a Perugia, come cambierà la viabilità in via Settevalli - L’assetto della linea con 4 fermate, la riorganizzazione generale del traffico con corsie preferenziali e semafori a beneficio dei nuovi bus ecologici, l’attenzione per via Morettini dove ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Ristori Commercianti Viale