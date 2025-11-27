Perugia Pillon Lega contro le carriere alias al liceo Mariotti | Resa all’ideologia gender woke

Simone Pillon contro la decisione del liceo Mariotti di Perugia di attivare le carriere alias per gli studenti e le studentesse con varianza di genere. Per il responsabile delle politiche familiari della Lega Umbria si tratta di "una scelta grave e pericolosa, soprattutto perché assunta da un.

