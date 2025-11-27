Perugia paura in centro storico Negoziante aggredita | Mi sono chiusa dentro

Perugia, 27 novembre 2025 – “Mi chiedo se una persona debba lavorare con la continua paura di essere aggredita”. E’ la domanda che si pone Sabrina Cecchini, commerciante storica di piazza IV Novembre, che ha subìto una pesante e ripetuta aggressione verbale l’altra sera ed è stata costretta a chiudersi dentro il negozio per evitare guai peggiori. Tutto è accaduto intorno alle 17,30, quando è uscita per fare una foto alla vetrina allestita per il Natale. “Era già buio – racconta a La Nazione –, pioveva, non c’era anima viva in giro. Dopo poco si è avvicinato un uomo, sulla trentina, in stato visibilmente alterato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, paura in centro storico. Negoziante aggredita: “Mi sono chiusa dentro”

