Perugia paura in centro storico Negoziante aggredita | Mi sono chiusa dentro

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 27 novembre 2025 – “Mi chiedo se una persona debba lavorare con la continua paura di essere aggredita”. E’ la domanda che si pone Sabrina Cecchini, commerciante storica di piazza IV Novembre, che ha subìto una pesante e ripetuta aggressione verbale l’altra sera ed è stata costretta a chiudersi dentro il negozio per evitare guai peggiori. Tutto è accaduto intorno alle 17,30, quando è uscita per fare una foto alla vetrina allestita per il Natale. “Era già buio – racconta a La Nazione –, pioveva, non c’era anima viva in giro. Dopo poco si è avvicinato un uomo, sulla trentina, in stato visibilmente alterato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

perugia paura in centro storico negoziante aggredita mi sono chiusa dentro

© Lanazione.it - Perugia, paura in centro storico. Negoziante aggredita: “Mi sono chiusa dentro”

Scopri altri approfondimenti

perugia paura centro storicoPerugia, paura in centro storico. Negoziante aggredita: “Mi sono chiusa dentro” - Il racconto a La Nazione di una commessa che lavora in piazza IV Novembre: “Urla e offese di ogni tipo: ho chiuso a chiave il locale e chiamato un amico” ... Si legge su lanazione.it

Perugia, commerciante aggredita in centro, la denuncia di Fratelli d'Italia. Mencaglia: "Serve più sicurezza" - Il capogruppo di FdI: "Perugia è una città accogliente, ma non può tollerare comportamenti che mettono a rischio la serenità e la sicurezza delle persone" ... perugiatoday.it scrive

perugia paura centro storicoPerugia, dopo le coltellate in piazza IV Novembre il Comune studia la stretta sugli orari dei locali in centro - La coltellata alla schiena del rivale tunisino che ha portato in carcere un marocchino di 32 anni con l’accusa di tentato omicidio, riaccende a Perugia i riflettori sulla sicurezza ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Paura Centro Storico