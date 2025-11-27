Perugia nominati i membri dell' osservatorio per il regolamento della Ztl
La giunta comunale di Perugia ha approvato la nomina dei membri dell'osservatorio previsto dal regolamento relativo ai permessi Ztl e ai settori esterni.L’osservatorio, in base alla normativa, è composto da Pierluigi Vossi, assessore alla mobilità, da Nicoletta Caponi, comandante del corpo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
