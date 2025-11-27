Persone con disabilità | incontro Anffas a palazzo dei Normanni su sfide e nuove opportunità

"Il Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato: Sfide e Opportunità del D.Lgs. 6224" è il titolo dell'iniziativa dedicata al futuro delle persone con disabilità, promossa da Anffas Sicilia, l'Associazione Nazionale Familiari di Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del.

Settimana internazionale delle persone con disabilità #baskin #eisi #cip - facebook.com Vai su Facebook

Persone con disabilità: Anffas lancia il progetto “Persone e comunità”. Al centro qualità di vita e inclusione - È stato presentato oggi il nuovo progetto di Anffas nazionale “Persone e comunità: promuovere e progettare vite di qualità”; un’iniziativa che punta a rafforzare l’inclusione sociale, l’autonomia e il ... Scrive agensir.it

Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo: Anffas, il 10 ottobre a Genova gli Stati generali su diritti e inclusione - Sarà Genova ad ospitare il 10 ottobre gli Stati generali sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo, promossi da Anffas nazionale in collaborazione con Anffas Liguria (Sala delle ... Secondo agensir.it

Legge Caregiver familiari di persone disabili: le proposte emandative di Anffas - Oggi, 22 luglio, è il termine ultimo per poter presentare emendamenti al DDL1461, il Disegno di Legge sui caregiver familiari, attualmente in discussione in Parlamento. Riporta disabili.com