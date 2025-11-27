Perin Juve il portiere verso l’addio già a gennaio? Ecco il motivo | c’è l’interesse anche di un club di Serie A Le richieste del calciatore
Perin Juve, il portiere blindato fino al 2027. L’addio solo per l’Europa da titolare: il Genoa torna alla carica, ma la sua condizione è chiara. Mattia Perin, portiere della Juventus, vive una situazione di apparente stabilità definita dal suo rinnovo a lungo termine, firmato un anno fa e valido fino al 2027. Nonostante sia il secondo nelle gerarchie di Luciano Spalletti, Perin ha trovato una dimensione stabile a Torino, che lo rende difficile da spostare. Tuttavia, l’ambizione per un ruolo da protagonista non è svanita. L’addio di Perin alla Vecchia Signora avverrebbe solo a una condizione non negoziabile: la presenza di un’offerta proveniente da un club che milita in Europa e che possa garantirgli la titolarità o un ruolo da quasi titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#CASAJB ORE 14 La JUVE di SPALLETTI e YILDIZ, PERIN e DI GREGORIO, PLUSVALENZE E DOPPIOPESISMI con #RAMPULLA e @FabRavezzani a dialogo con @massimozampini @nicole_tosi_ @lorepregliasco @dariopelle3 Twitch.tv/juve Vai su X
BODO GLIMT-JUVENTUS 2-3 PERIN 6, incolpevole sui gol, in generale da sicurezza alla squadra. KALULU 6, da sicurezza al reparto. KELLY 6, sicuro anche lui, vince praticamente tutti i duelli. KOOPMEINERS 7, eccellente in difesa, ottimo in impostazione. - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Genoa: Perin potrebbe tornare - Uno dei ruoli nei quali il Genoa si vede parzialmente scoperto è quello del portiere. Riporta calcioline.com
Perin, contratto a lungo termine. No al Genoa, via solo per una squadra che gioca in Europa - Un anno fa Mattia Perin ha firmato un rinnovo a lungo termine con la Juventus, blindando il suo futuro fino al 2027. tuttojuve.com scrive
Juve, Perin verso l'addio a gennaio? C'è il Genoa - Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri nel corso della sessione invernale di calciomercato, restando, comunque, in Serie A. Riporta tuttojuve.com