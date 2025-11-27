Perin Juve il portiere verso l’addio già a gennaio? Ecco il motivo | c’è l’interesse anche di un club di Serie A Le richieste del calciatore

Perin Juve, il portiere blindato fino al 2027. L’addio solo per l’Europa da titolare: il Genoa torna alla carica, ma la sua condizione è chiara. Mattia Perin, portiere della Juventus, vive una situazione di apparente stabilità definita dal suo rinnovo a lungo termine, firmato un anno fa e valido fino al 2027. Nonostante sia il secondo nelle gerarchie di Luciano Spalletti, Perin ha trovato una dimensione stabile a Torino, che lo rende difficile da spostare. Tuttavia, l’ambizione per un ruolo da protagonista non è svanita. L’addio di Perin alla Vecchia Signora avverrebbe solo a una condizione non negoziabile: la presenza di un’offerta proveniente da un club che milita in Europa e che possa garantirgli la titolarità o un ruolo da quasi titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

