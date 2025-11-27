Pericolo frane e allagamenti in Campania | dove è stata prorogata l'allerta meteo fino a domani

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa del rischio idrogeologico derivante dalle piogge degli ultimi giorni, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo fino a domani, venerdì 28 novembre, solo su determinate zone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

