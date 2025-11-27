Pericolo frane e allagamenti in Campania | dove è stata prorogata l'allerta meteo fino a domani

A causa del rischio idrogeologico derivante dalle piogge degli ultimi giorni, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo fino a domani, venerdì 28 novembre, solo su determinate zone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Centro Funzionale regionale estende l’allerta fino alle 14 di domani sull’intera fascia costiera, dal litorale casertano al basso Cilento. Attesi fenomeni isolati, ma persiste il pericolo di frane e allagamenti a causa del terreno saturo d’acqua. Comuni invitati a m - facebook.com Vai su Facebook

Pericolo frane e allagamenti in Campania: dove è stata prorogata l’allerta meteo fino a domani - A causa del rischio idrogeologico derivante dalle piogge degli ultimi giorni, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo fino a domani, venerdì 28 novembre, solo su determinate ... Secondo fanpage.it

Forte maltempo in Campania, allagamenti e frane: oltre 250 interventi effettuati - Il forte maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania continua a creare disagi e danni significativi, in particolare nelle province di Napoli, Avellino e Salerno. Lo riporta inmeteo.net

Maltempo, allagamenti e frane in Campania (VIDEO) - Le previsioni parlano di piogge fino a mezzanotte poi da domani il maltempo dovrebbe dare una tregua per qualche giorno. Si legge su napolivillage.com