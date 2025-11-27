L’adattamento teatrale di “Perfetti Sconosciuti”, firmato e diretto da Paolo Genovese (lo stesso regista del film campione d’incassi del 2016), non è solo una brillante commedia drammatica sulle fragilità umane, ma si rivela anche un incisivo commento sulla vita contemporanea. Un’opera che, pur confinata in un unico, borghese salotto, riesce a esplorare il tema della digitalizzazione dell’intimità, la progressiva e forzata convivenza tra la sfera pubblica, privata e, soprattutto, segreta dell’individuo, mediata dal dispositivo tecnologico per eccellenza: lo smartphone. Il salotto si trasforma in un condominio emotivo, un luogo di apparente vicinanza dove, in realtà, la solitudine e la pressione del giudizio sono amplificate dalla stretta prossimità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - “Perfetti sconosciuti” al Teatro Manzoni di Milano