Percorsi sfidanti per pensieri arborescenti e altri incubi di un prof-psicanalista
Ieri ho partecipato a un corso di formazione sugli studenti plusdotati eo gifted che in neanche dieci minuti mi ha trasformato in Paolo Crepet. Da questo rigo in avanti non sono più io a scrivere, ma la mia arteriosclerosi e la mia ipertensione. La formazione riservata agli insegnanti non serve a formare, serve a farti scoprire l’esistenza di un problema che nessuno ha intenzione, non dico di risolvere, ma nemmeno di affrontare. Dopo che hai visto un certo numero di slide su un certo argomento, sono fatti tuoi, ci devi pensare tu: adesso che sai, fai. L’insegnante di vostro figlio ha visto delle slide e ha ascoltato parlare degli altri insegnanti (di solito docenti universitari), quindi adesso può praticare la manovra di Heimlich, disinfestare il maniero dallo spettro autistico, insegnare l’analisi di un periodo scritto in italiano (meglio se in versi secenteschi) a parlanti lingue di ceppo non indoeuropeo, e da oggi anche creare percorsi sfidanti per ragazzini dal pensiero arborescente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
La soddisfazione più grande? Veder fiorire persone e squadre grazie a percorsi condivisi e su misura. Oggi vogliamo celebrare, insieme a Viviana Rilla e ad Alifin, un risultato che va oltre il semplice rilascio di un attestato: è la testimonianza concreta di una cr - facebook.com Vai su Facebook
Percorsi sfidanti per pensieri arborescenti e altri incubi di un prof-psicanalista - Va bene credere in una scuola su misura, che si adatti a tutti secondo le esigenze di ognuno. Riporta ilfoglio.it