Perché la violenza non ammette cavilli

Lastampa.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che il diavolo sia nei dettagli è cosa nota. I dettagli, nella battaglia per una legge che metta nero su bianco che un rapporto sessuale diventa violenza, se imposto, sono nelle parole di. 🔗 Leggi su Lastampa.it

perch233 la violenza non ammette cavilli

© Lastampa.it - Perché la violenza non ammette cavilli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Violenza su minore: il maggiorenne arrestato ammette solo di aver filmato - Violenza su minore: il maggiorenne arrestato ammette solo di aver filmato La presunta violenza sessuale di tre ragazzi su una 12 enne a Sulmona: oggi l'interrogatorio in carcere dell'unico maggiorenne ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Violenza Ammette Cavilli