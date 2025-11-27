Perché la Nuova Zelanda vuole sterminare tutti i gatti selvatici ferali entro il 2050
La Nuova Zelanda ha deciso di inserire i gatti nel “Predator Free 2050”, un programma che prevede lo sterminio dei predatori introdotti dall'uomo entro il 2050. I gatti ferali (inselvatichiti) fanno strage di animali autoctoni, in particolar modo uccelli, molti dei quali a rischio estinzione. Maggiori dettagli sul programma di eradicazione saranno annunciati a marzo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
