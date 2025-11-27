Perché la Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto | Violate le direttive Ue su ambiente e appalti

Dietro alla bocciatura del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti c'è la violazione di due direttive europee, una sull'ambiente e una sugli appalti. Non solo, manca anche l'acquisizione del parere della Autorità di regolazione dei trasporti. Un comunicato ha reso note le motivazioni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perché la Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto: "Violate le direttive Ue su ambiente e appalti"

