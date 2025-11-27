Perché il Liverpool non ha ancora esonerato Slot anche se ha perso 9 delle ultime 12 partite

Il Liverpool non ha ancora esonerato Arne Slot. L'allenatore dei Reds resta saldamente in panchina nonostante abbia totalizzato ben 9 sconfitte nelle ultime 12 partite tra campionato e Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Perché il Liverpool non ha ancora esonerato Slot anche se ha perso 9 delle ultime 12 partite - L'allenatore dei Reds resta saldamente in panchina nonostante abbia totalizzato ben 9 sconfitte nelle ultime ... Scrive fanpage.it