Perché i viaggi in treno costeranno fino al 40% in meno in Italia e in Europa e da quando
Aumenta la concorrenza e la liberalizzazione dei treni in Italia ed Europa: il fenomeno abbassa i prezzi fino al 40% e promuove viaggi più sostenibili ed efficienti anche su rotaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
