l'andamento del mercato dei fumetti e le strategie di Marvel Comics. Il settore dei fumetti sta attraversando un periodico di trasformazioni profonde, influenzato principalmente dall'aumento dei costi di produzione e dalla conseguente crescita dei prezzi al consumo. In questo contesto, Marvel Comics ha lanciato iniziative mirate a fidelizzare i collezionisti, ma si trova a dover affrontare una sfida più ampia: rendere i fumetti più accessibili e attrattivi anche per un pubblico più vasto, composto da lettori occasionali e nuovi entry. Analizzeremo le recenti proposte di Marvel, come il programma di «blind bag», e le possibili strategie per bilanciare il mercato dei collezionisti con le esigenze di un pubblico più ampio e mediamente meno disposto a spendere.

Perché i fumetti devono peggiorare per salvarne il futuro