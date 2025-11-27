Perché i cani ci capiscono così bene? Il neuroscienziato Giorgio Vallortigara ci racconta come funziona la mente dei nostri animali domestici

Vanityfair.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche voi fate dormire il vostro cane nel letto? Anche voi gli comprate il regalo di Natale? E lui come reagisce? Nel nuovo libro «Doggy 3», a cura di Silvia Amodio, con le tavole di Bruno Bozzetto, si danno tante risposte che riguardano i nostri pet. Qui ne parla il neuroscienziato Giorgio Vallortigara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

perch233 i cani ci capiscono cos236 bene il neuroscienziato giorgio vallortigara ci racconta come funziona la mente dei nostri animali domestici

© Vanityfair.it - Perché i cani ci capiscono così bene? Il neuroscienziato Giorgio Vallortigara ci racconta come funziona la mente dei nostri animali domestici

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Cani Capiscono Cos236