Perché i cani ci capiscono così bene? Il neuroscienziato Giorgio Vallortigara ci racconta come funziona la mente dei nostri animali domestici
Anche voi fate dormire il vostro cane nel letto? Anche voi gli comprate il regalo di Natale? E lui come reagisce? Nel nuovo libro «Doggy 3», a cura di Silvia Amodio, con le tavole di Bruno Bozzetto, si danno tante risposte che riguardano i nostri pet. Qui ne parla il neuroscienziato Giorgio Vallortigara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Perché i cani ci portano i giochi? Le motivazioni secondo gli esperti ? - facebook.com Vai su Facebook