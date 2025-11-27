Perché con questa opposizione Giorgia Meloni è destinata a vincere sempre

Sabato scorso, insieme a il Fatto, il Secolo XIX di Genova ha pubblicato il sondaggio di Youtrend secondo cui, in un’ipotetica primaria tra Conte, Schlein e Salis, finirebbe ultima proprio la neo-sindaca. Nel caso della testata locale, la notizia (ferale per i para-renziani in cerca di una pulzella dei Parioli che li rimetta in sella) suona a segnale che sotto la Lanterna la luna di miele della martellista olimpica è agli sgoccioli; un po’ per l’ossessiva, palese, attenzione al posizionamento d’immagine, molto per l’evidente traccheggiare davanti ai primi nodi amministrativi che incombono. A partire dalla crisi dello storico polo siderurgico, con la solita alternativa capestro tra ambiente e occupazione (l’installazione di un forno elettrico osteggiata dalla popolazione), che vede la pretesa leader civica schierata a favore del lavoro, per poi tentare di blandire gli abitanti dichiarando che la sua era una mossa per stanare le mire governative di liquidare l’acciaio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

