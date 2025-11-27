Perché Ariana Grande tocca sempre la mano di Cynthia Erivo durante la promozione di Wicked | il gesto virale che commuove
Se avete seguito anche solo distrattamente la lunghissima promozione di Wicked, una cosa vi sarà saltata all’occhio: Ariana Grande e Cynthia Erivo erano praticamente inseparabili. Non solo nel senso figurato dell’amicizia, ma proprio fisicamente. Mani intrecciate, dita che si cercavano, abbracci continui, tocchi delicati durante le interviste. Un contatto costante che ha generato migliaia di commenti sui social, fancam virali e una domanda collettiva: ma perché si toccano sempre? La risposta è arrivata direttamente da Ariana durante un’intervista nel podcast Good Hang di Amy Poehler, e va ben oltre il semplice affetto tra colleghe. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Icone. . Nessuno sa perché ha cominciato a toccare e a proteggere così tanto Ariana. E l'inquietudine si nota sul suo viso. È come se le stesse dicendo "smettila di toccarmi!" - facebook.com Vai su Facebook
Ariana Grande spiega perché tocca sempre Cynthia Erivo: “Non sapevo cosa stesse succedendo” - Ariana Grande spiega perché tocca sempre Cynthia Erivo durante le interviste e non solo. Si legge su msn.com
Ariana Grande, è morta a 99 anni la nonna Marjorie (che i suoi fan conoscevano come Nonna) - La madre di Ariana, Joan, ha annunciato la morte di Marjorie, che la pop star chiamava affettuosamente "Nonna", con una storia su Instagram martedì 17 giugno. Riporta tg24.sky.it